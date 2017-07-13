В Крыму объявили о снижении цен на вино

Федеральное государственное унитарное предприятия «Массандра» ради привлечения туристов намерено с 1 августа значительно снизить цены на свою продукцию.

«Мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в 2-3 раза ниже, чем оно стоит на материке. Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50 процентов», - цитирует «Интерфакс» гендиректора предприятия Янину Павленко.

Она выразила надежду на то, что инициативу «Массандры» поддержат и другие виноделы Крыма.

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк призвал присоединиться к акции рестораторов, отельеров, а также всех производителей сельхозпродукции. «Чтобы ответить на все санкции и показать демпингующей практически до себестоимости Турции, что мы знаем себе цену и нам есть чем похвастаться», - заявил он.