В Крыму обнаружили следы античного государства

Во время строительства автомобильных подходов в Крыму через Керченский пролив обнаружили захоронение древних греков. Теперь на строительном участке будущей трассы "Таврида" ведутся раскопки. Уже обнаружены артефакты.

Ученые заявляют о том, что все найденное относится к античному Боспорскому царству. Они раскопали некрополь, вал и ров для обороны. В некрополе сохранились посуда и другие ценные экспонаты того времени.

Так же нашли несколько погребений воинов соединенных в могильный комплекс. В нем древние солдаты похоронены с оружием. Действие раскопок ведется на почти четырех квадратных километра и продлится в течение нескольких месяцев. Затем рабочие смогут продолжить свою работу по строительству, - сообщают «РИА Новости».

Мост через пролив соединит полуостров с Краснодарским краем, и протяженность его будет примерно 19 километров. Пустить автотранспорт по мосту собираются в конце 2018 года.