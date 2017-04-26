В Крыму обнаружен затонувший корабль с нацистским кладом

У берегов Крыма обнаружен затонувший в годы Великой Отечественной войны пароход «Boy Federsen» (бывший «Харьков»).

Предположительно, именно этот корабль вывозил ценности с оккупированного немецкой армией полуострова в 1943 году, отмечает Lenta.ru.

Судно было найдено в районе между Севастополем и мысом Тарханкут.

Германское судно пароход «Boy Federsen» до 1941 года носил название «Харьков» и принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. При отступлении советских войск был взорван в Николаеве, затем поднят немецкими спасателями и введен в строй.

В августе 1943-го «Boy Federsen» следовал в составе конвоя из Крыма, когда был атакован советской морской авиацией. Пароход был поврежден торпедами и авиабомбами и затонул.

Глава Русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев заявил, что идентификация судна равняется 95%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, Крым
Следующая новость Глава кабмина Венгрии назвал Сороса врагом евро

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО