В Крыму обнаружен затонувший корабль с нацистским кладом

У берегов Крыма обнаружен затонувший в годы Великой Отечественной войны пароход «Boy Federsen» (бывший «Харьков»).

Предположительно, именно этот корабль вывозил ценности с оккупированного немецкой армией полуострова в 1943 году, отмечает Lenta.ru.

Судно было найдено в районе между Севастополем и мысом Тарханкут.

Германское судно пароход «Boy Federsen» до 1941 года носил название «Харьков» и принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. При отступлении советских войск был взорван в Николаеве, затем поднят немецкими спасателями и введен в строй.

В августе 1943-го «Boy Federsen» следовал в составе конвоя из Крыма, когда был атакован советской морской авиацией. Пароход был поврежден торпедами и авиабомбами и затонул.

Глава Русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев заявил, что идентификация судна равняется 95%.