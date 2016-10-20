В Крыму обнаружен «портал» в подземный мир

Ученые обнаружили в крымских горах неведомую ранее карстовую пещеру. Исследователи встретили ее случайно, почувствовав мощный поток холодного воздуха, идущего из пещеры. Пробравшись внутрь, специалисты сделали невероятное открытие. Оказалось, что в горах на хребте Кара-Тау имеется древний храм — так называемый «портал» в подземный мир, сообщает «Актуальные Новости».

Перед входом в храм исследователи отыскали комнату неправильной формы площадью примерно 80 квадратных метров с алтарем. Эксперты предположили, что в древности на этом месте происходили какие-то ритуалы. Также археологи насчитали более сотни разбитых стеклянных сосудов разной формы и цвета. Были обнаружены некрополь и необожженные глиняные фигурки языческих богов.