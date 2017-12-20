В Крыму новорожденного назвали Биткоином
Семейная пара из Симферополя назвала новорожденного сына в честь смой популярной криптовалюты.
Отец ребенка заявил, что выбор имени обусловлен желанием поддержать криптоиндустрию. По его словам, именно биткоину он обязан как своим материальным благополучием, так и счастливым браком, сообщает издание Finmedia.
Мужчина добавил, что будущим детям также намерен давать имена, связанные с криптоиндустрией. В частности, при рождении еще одного сына он получит имя Сатоши (мифический создатель биткоина), а дочь будет названа Дашейв честь еще одной криптовалюты – Dash.
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