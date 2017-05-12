В Крыму начали строить трассу «Таврида»

В Крыму началось строительство федеральной трассы «Таврида», которая должна соединить Севастополь и Симферополь с Керчью.

Протяженность трассы составит 260 километров. Предполагается, что первый этап строительства должен быть завершен к концу будущего года, второй – к концу 2020-го.

В 37 километрах от Симферополя состоялась церемония установки закладного камня, на которой присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, министр транспорта России Максим Соколов и глава Росавтодора Роман Старовойт.

Соколов назвал строительство трассы историческим событием и заверил, что оно будет закончено в установленные сроки, передает Nation News.