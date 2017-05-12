В Крыму начали строить трассу «Таврида»
В Крыму началось строительство федеральной трассы «Таврида», которая должна соединить Севастополь и Симферополь с Керчью.
Протяженность трассы составит 260 километров. Предполагается, что первый этап строительства должен быть завершен к концу будущего года, второй – к концу 2020-го.
В 37 километрах от Симферополя состоялась церемония установки закладного камня, на которой присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, министр транспорта России Максим Соколов и глава Росавтодора Роман Старовойт.
Соколов назвал строительство трассы историческим событием и заверил, что оно будет закончено в установленные сроки, передает Nation News.
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