В Крыму мужчина спас троих детей из горящего соседнего дома

Заметив дым, идущий из соседнего дома, житель крымского села Долиновка бросился на помощь и вынес из пожара трех спящих детей.

Дети двух, трех и пяти лет были переданы медикам, никто из них не пострадал.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов выразил крымчанину благодарность за проявленный героизм, - сообщает RT со ссылкой на «Юга.ру».