В Крыму мужчина спас троих детей из горящего соседнего дома
Заметив дым, идущий из соседнего дома, житель крымского села Долиновка бросился на помощь и вынес из пожара трех спящих детей.
Дети двух, трех и пяти лет были переданы медикам, никто из них не пострадал.
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов выразил крымчанину благодарность за проявленный героизм, - сообщает RT со ссылкой на «Юга.ру».
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