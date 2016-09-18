В Крыму на избирательных участках пропала электроэнергия

Из-за грозы в Крыму без электроэнергии остались избирательные участки в нескольких населенных пунктах Республики Крым.

– Произошло отключение электроэнергии. По состоянию на 15.05 это центр Судака, Кировский район, город Алушта, Старый Крым. Причиной отключения явилось гроза. Виктор Плакида в курсе этой ситуации. Устанавливаются места, где произошли порывы. Есть надежда, что в течение 40-50 минут электроэнергия там появится, – сказал председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев, сообщает РИА "Новости".

По его словам, инцидент не повлиял на работу комиссии.