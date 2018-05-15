В Крыму испытывают подводный беспилотник

Аппарат предназначен для решения различных задач в интересах военно-морского флота.

Речь идет о робототехническом комплексе «Клавесин-2». Одно из возможных его применений – исследование морского дня на больших глубинах. Такие данные могут быть в последствии использованы корабельными группировками или другими беспилотниками, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».

Испытания «Клавесина-2» ведутся на морском полигоне Феодосия. В них задействовано специальное судно «Виктор Чероков».