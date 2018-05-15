В Крыму испытывают подводный беспилотник
Аппарат предназначен для решения различных задач в интересах военно-морского флота.
Речь идет о робототехническом комплексе «Клавесин-2». Одно из возможных его применений – исследование морского дня на больших глубинах. Такие данные могут быть в последствии использованы корабельными группировками или другими беспилотниками, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».
Испытания «Клавесина-2» ведутся на морском полигоне Феодосия. В них задействовано специальное судно «Виктор Чероков».
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