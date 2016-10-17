В Крыму хотят поставить памятник Путину в образе капитана корабля

В Крыму хотят установить памятник Владимиру Путину в образе капитана корабля. С такой инициативой выступили ветераны русского движения Крыма.

Уже объявлен сбор средств на установку народного памятника, собрано 50 тысяч рублей. Для воплощения идеи в жизнь понадобится около 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Памятник-символ представляет собой постамент, на котором стоит российский капитан за штурвалом корабля. На постаменте предлагается написать слова президента, сказанные после воссоединения Крыма с Россией: "После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!".