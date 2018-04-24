В Крыму этим летом можно отдохнуть без курортного сбора
Начало взимания курортного сбора в Крыму будет перенесено на 1 мая 2019 года, сообщил председатель парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«Мы внесем еще одну поправку юридического характера, которая имеет свойства, что все законы вступают в силу через 10 дней с момента опубликования», – отметил он.
После вступления закона в силу, стоимость одного дня отдыха на курортах полуострова составит 10 рублей.
Сбор будет взыматься с отдыхающих в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе, сообщает Федерал пресс.
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