В Крыму этим летом можно отдохнуть без курортного сбора

Начало взимания курортного сбора в Крыму будет перенесено на 1 мая 2019 года, сообщил председатель парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Мы внесем еще одну поправку юридического характера, которая имеет свойства, что все законы вступают в силу через 10 дней с момента опубликования», – отметил он.

После вступления закона в силу, стоимость одного дня отдыха на курортах полуострова составит 10 рублей.

Сбор будет взыматься с отдыхающих в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе, сообщает Федерал пресс.