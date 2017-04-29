В Крыму под двери чиновников высыпали горы мусора

В Крыму под двери двух руководителей муниципалитетов, ответственных за уборку территорий, выгрузили мусор. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Мусор обнаружили под воротами главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и у кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова, пишет РИА Новости.

Кто именно свалил мусор, выяснить не удалось. Как отметил Нараев, в этих муниципалитетах долго не принимается мер по ликвидации свалок.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о намерении организовать вывоз мусора к домам руководителей муниципалитетов, которые не принимают действий по ликвидации незаконных свалок.