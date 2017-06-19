В Крыму дорожает проезд на троллейбусе
Крымский троллейбус становится дороже на несколько рублей.
Стоимость проезда в троллейбусах «Крымтроллейбус» составит 14 рублей, а в «Керчьгортранс» – 12 рублей.
Местные власти уведомили, что повышение тарифа планировалось еще в прошлом году, но тогда этого так и не произошло, отмечает «Новый Крым».
Автобусы и электрички полуострова своих тарифов не изменят.
Троллейбусы подорожают с 1 июля 2017 года.
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