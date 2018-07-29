«Крымскую декларацию» от США высмеяли в Симферополе
Представитель российского внешнеполитического ведомства в Симферополе прокомментировал декларацию американского сената по Крыму и посоветовал главе Госдепа США выпустить «Декларацию по Украине» для запрета въезда украинцев на Родину.
В середине недели Госдеп выпустил документ, в котором США не признает Крым частью России, напоминает РИА Новости. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал документ «баловством» и отметил, что США придется считаться с позицией России.
Крым был присоединен к РФ по итогам референдума 2014 года. Тогда 96,77% населения полуострова проголосовали за присоединение полуострова к России.
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