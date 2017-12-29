Крымскому общественнику предъявили иск на миллион рублей
В Крыму местному общественнику Александру Талипову предъявлен иск на один миллион рублей за репост записи в Telegram.
Эту сумму в качестве моральной компенсации требует министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский. В записи, о которой идет речь, он назван агентом Службы безопасности Украины.
Министр настаивает на том, чтобы Талипов удалил запись, а также написал опровержение, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Новую газету». Наряду с Полонским, иски о защите чести и достоинства Талипову предъявили замминистра Максим Балацкий и экс-замначальника управления того же ведомства Эрвин Мусаев.
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