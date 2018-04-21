В крымском СИЗО трое арестантов совершили самоубийство

В одном из изоляторов в Симферополе за два месяца покончили с собой трое арестантов, сообщили в управлении ФСИН по Крыму и Севастополю.

Двое арестантов совершили самоубийство в марте 2018 года, еще один - в апреле. Четвертый заключенный нанес рану на шее, но вовремя был госпитализирован, передает Meduza.

Ранее члены «Крымской правозащитной группы» рассказали, что 6 апреля в СИЗО были найдены повешенными 69-летний Сервер Билялов и 46-летний Олег Гончаров. Спустя несколько дней – 12 апреля – повесился 23-летний Дмитрий Шапошник. На следующий день в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом нашли 39-летнего Ислама Искерова. По мнению правозащитников, версия о самоубийстве малоубедительна.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить данную информацию.