На Крымском мосту зафиксированы первые нарушения ПДД

В первые сутки с момента открытия движения по автомобильной части моста через Керченский пролив зарегистрированы ряд нарушений скоростного режима.

Видеоматериалы о фактах нарушений были предоставлены сотрудникам управления ГИБДД по Крыму очевидцами. Инспекторы передали их коллегам в Керчь для принятия решений в рамках действующего законодательства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правила дорожного движения на переправе были нарушены группой мотоциклистов – они остановились на арке моста.

Движение по Крымскому мосту стартовало 15 мая. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин на «КамАЗе». В первые 12 часов по мосту прошло около 14 тысяч транспортных средств.