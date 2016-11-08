Крымский сенатор Ольга Ковитиди предложила России новую идеологию
В Госдуму РФ внесен на рассмотрение законопроект о новой государственной идеологии России, автор которого крымский сенатор Ольга Ковитиди выступает за единство и равенство всех народов, проживающих на территории страны.
- В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России. Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную думу, — цитирует РИА «Новости» выступление Ковитиди на заседании крымского правительства.
По словам сенатора, государству необходима идеология, которая обеспечила бы духовное возрождение России.
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