Крымский сенатор Ольга Ковитиди предложила России новую идеологию

В Госдуму РФ внесен на рассмотрение законопроект о новой государственной идеологии России, автор которого крымский сенатор Ольга Ковитиди выступает за единство и равенство всех народов, проживающих на территории страны.

- В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России. Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную думу, — цитирует РИА «Новости» выступление Ковитиди на заседании крымского правительства.

По словам сенатора, государству необходима идеология, которая обеспечила бы духовное возрождение России.