Крымский сенатор Ковитиди опровергла сообщение о подготовке ею закона об идеологии

Сообщения средств массовой информации о внесении сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди законопроекта о российской государственной идеологии не соответствуют действительности. Об этом сообщила сама член Совета Федерации.

По словам Ковитиди, ее выступление на заседании крымского правительства было неправильно интерпретировано. Речь шла о законопроекте, который предполагает введение нового праздника – Дня верности присяге. По мнению сенатора, такой праздник может способствовать формированию государственной идеологии России.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Ковитиди подготовила законопроект об идеологии государства и внесла его на рассмотрение в Госдуму РФ.

В думской электронной базе внесенных в парламент законопроектов документа, о котором рассказала Ольга Ковитиди, пока нет, - сообщает «Российская газета».

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Места: Россия
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