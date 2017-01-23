Крымский суд отобрал у украинского олигарха Коломойского 2,8 гектара земли в Ялте

Решением арбитражного суда Крыма 2,8 гектара земли, которая ранее принадлежала фирме, подконтрольной украинскому олигарху Игорю Коломойскому, возвращены в муниципальную собственность города Ялты.

Ранее пресс-служба городской администрации Ялты распространила сообщение о том, что суд удовлетворил иск городских властей и принял соответствующее решение.

«Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха», - цитирует текст пресс-релиза «Интерфакс».

По данным агентства, речь идет о Коломойском.

Вместе с тем глава администрации Ялты Андрей Ростенко отметил, что на курорте «довольно много» земельных участков, которые в разные годы перешли из городской собственности в частную.

- Большая часть этих территорий принадлежала известным украинским олигархам. Сейчас мы постепенно возвращаем земельные участки и объекты недвижимости обратно в муниципалитет, - отметил Ростенко.