На Крымский мост дали столетнюю гарантию

Мост через Керченский пролив простоит минимум 100 лет, заявил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» - генподрядчика строительства - Аркадий Ротенберг.

По его словам, ранее мост пытались возвести три раза, сейчас – четвертый.

«То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите — не из картона», - рассказал он.

Ротенберг отметил, что из-за сильного ветра строительство задержалось на 84 дня. «Но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились», - приводит его слова РБК.

Крымский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Строительство моста ведется с 2016 года. Его возведение обошлось в 228,3 млрд рублей.