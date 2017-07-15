Крымский арбитр отказался судить решающий матч Суперкубка Украины

Арбитр из Симферополя Анатолий Жабченко отказался работать на матче Суперкубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Как пишет Газета.ru, судья отправил заявление в Комитет арбитров Федерации футбола Украины, в котором объяснил свое нежелание судить матч. Причиной для отказа стал «сильный прессинг, оказываемый в СМИ по вопросу его так называемого двойного гражданства», а также риски, связанные с возможными нарушениями общественного порядка.

Жабченко входит в базу данных сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Также известно, что у него имеется российский паспорт.

Матч за Суперкубок Украины пройдет 15 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.