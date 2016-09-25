Крымские власти поблагодарили Киев за блокаду полуострова
Первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти полуострова должны быть благодарны Киеву за продовольственную блокаду, которую они устроили.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, властям удалось в коротки сроки переориентировать бизнес на материковую часть России. Он также усмотрел развитие сельского хозяйства, производства в Крыму. Такой толчок он связывает с блокадой полуострова.
Шеремет подчеркнул, что Киев добился блокадой лишь развал сельского хозяйства в Херсонской области Украины. Оттуда на рынки Крыма раньше поставлялись фрукты и овощи.
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