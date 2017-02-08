Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Крымско-татарская общественная организация «Къырым» призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать независимость Крыма и присоединение к составу Российской Федерации.
Как уточняется в материале, организация также призвала осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь.
Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, сообщает «РИА Новости».
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