Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ

Крымско-татарская общественная организация «Къырым» призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать независимость Крыма и присоединение к составу Российской Федерации.

Как уточняется в материале, организация также призвала осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь.

Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, сообщает «РИА Новости».