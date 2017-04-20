Крымские татары недовольны решением ООН по меджлису

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов выразил недовольство от имени татар решением ООН по поводу обязательного создания меджлиса как органа управления на территории Крыма.

Международный Суд постановил, что Россия «должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке».

По словам Ремзи Ильясова, меджлис как структура был дискредитирован его лидерами, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией и заняли враждебную и агрессивную позицию по отношению к крымскому народу, в том числе крымским татарам, отмечает РИА Новости.

«Мы сожалеем, что суд ООН принял решение на основе субъективных факторов, без учета мнения крымского-татарского народа, проживающего на своей исторической родине. Никто не спросил у народа, нужен ли ему меджлис с такими лидерами и в таком виде. Надобность той или иной структуры решает сам народ, а не какие-то международные институты», - подчеркнул он.

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: ООН
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