Крымские татары не хотят на Украину
Исследование, проведенное агентством по делам национальностей, показало, что крымские татары не собираются переезжать на Украину.
По словам руководителя агентства Игоря Баринова, при ответе на вопрос: «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на Украину, в другую страну?» никто из опрошенных не отметил, что хотел бы переехать на территорию Украины.
Баринов подчеркнул, что опрос проводился исключительно среди представителей крымско-татарского населения.
Руководитель ФАДН также отметил, что 82 процента респондентов заявили о желании остаться в Крыму, 10 процентов опрошенных желали бы поменять населенный пункт в пределах Крыма, а еще 2 процента готовы переехать в другой регион России.
- Жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону, - резюмировал руководитель агентства в беседе с газетой «Известия».
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