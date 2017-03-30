Крымские немцы назвали провокацией призыв властей ФРГ не посещать полуостров

Обращение официального представителя МИД Германии Мартина Шефера к гражданам страны с призывом не посещать Крым является провокацией и нарушением прав человека. Такое заявление сделал глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

- Это просто нарушение прав человека и нарушение всех международных прав. Я знаю законодательство Германии, которое гарантирует своим гражданам приезд в любую страну. Никто не имеет права ограничить их в своих действиях, — сказал Гемпель РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, подобные заявления официальных властей ФРГ не остановят людей в их стремлении узнать правду о ситуации в Крыму.

Гемпель сообщил также, что в двадцатых числах апреля на полуостров прибудет очередная немецкая делегация, в состав которой войдут политики регионального уровня и журналисты.

Ранее сообщалось, что в Крыму в настоящее время находится группа немецких бизнесменов, которая прибыла на полуостров с семидневным визитом.

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