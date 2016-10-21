Крымские мусульмане обнаружили свинину в халяльных продуктах

Мусульмане в Крыму жалуются на свинину в фальшивых халяльных продуктах. Духовное управление мусульман Крыма обратилось в связи с этим Роспотребнадзор.

Поводом для заявления послужило обращение мусульман с жалобой на факты продажи в магазинах розничной торговли полуфабрикатов с названием "Халяль", имеющими в составе свинину.

Также зафиксированы случаи продажи под видом халяль-продукции колбасных изделий, пельменей, тушенки, которые не имеют сертификата "халяль" и произведены с нарушением требований шариата, сообщает РИА Новости.

Халяль ("дозволенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Верующим запрещается свинина, алкоголь и табачные изделия.