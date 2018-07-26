«Крымская декларация» США не произвела впечатления в России

Госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой говорится, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова.

Вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс назвал «Крымскую декларацию» баловством американцев.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что Вашингтон отказывается признавать российский статус Крыма, поскольку воссоединение полуострова с Россией больно ударило по их амбициям.

Сенатор Константин Косачев назвал выводы американских властей бездумными клише и радикальным заблуждением, добавив, что возвращение в Россию решительно и однозначно поддерживается подавляющим большинством населения Крыма, сообщает РИА Новости.

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