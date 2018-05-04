У Крыма задержали украинское судно за незаконный лов рыбы

Разрешения на промысел за пределами государственной границы Украины у него не было.

Судно «ЯМК-0041» было задержано в исключительной экономической зоне РФ, у мыса Тарханкут. Пограничники изъяли несколько километров сетей, поле чего сопроводили судно в Крым. Причиной задержания стал незаконный вылов камбалы.

В украинской госпогранслужбе заявили, что капитан судна имел разрешение на промысел в пределах территориального моря Украины или 12-мильной морской зоны. Решение отправиться на вылов рыбы за установленные пределы было принято им самостоятельно и без учета риска возможного задержания, передает «Интерфакс».

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