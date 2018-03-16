Крым стал предметом интереса туристов из Финляндии
Финская делегация впервые посетила Крым после воссоединения полуострова с Россией и сразу же предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках на полуостров.
Также была озвучена идея открыть прямое авиасообщение между Хельсинки и Крымом.
Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова сравнила Крым с Италией, а также отметила, что планах финнов - открыть в Крыму Финский культурный центр, сообщает РИА Новости.
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