Крым стал предметом интереса туристов из Финляндии

Финская делегация впервые посетила Крым после воссоединения полуострова с Россией и сразу же предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках на полуостров.

Также была озвучена идея открыть прямое авиасообщение между Хельсинки и Крымом.

Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова сравнила Крым с Италией, а также отметила, что планах финнов - открыть в Крыму Финский культурный центр, сообщает РИА Новости.