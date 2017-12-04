Крым соединиться с Таманью в декабре 2017 года

Строители завершили монтаж всех 288 опор автомобильной части моста, который соединит Крым с материковой частью России.

Зимой будет продолжено сооружение пролетов и опор железнодорожной части моста, а также обустройство автодорожного полотна.

По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, Крым и Тамань пролетными строениями в автомобильной части Крымского моста будут полностью соединены в декабре 2017 года.

Он отметил, что со стороны Тамани остался один пролет. При этом такой же объем работ остался и со стороны Керчи.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал срочно остановить строительство Керченского моста под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России. В ответ крымские власти заявили, что подобные высказывания объясняются обыкновенной завистью, сообщает «Экономика сегодня».