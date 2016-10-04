Крым снова испытывает проблемы с электроэнергией

В Крыму введены временные ограничения подачи электроэнергии. По информации диспетчеров филиала "Севастопольэнерго", лимит потребления электроэнергии был снижен в связи с аварийной ситуацией в высоковольтных сетях за пределами полуострова.

В пресс-службе компании "Крымэнерго" сообщили о ремонтных работах. Подача электроэнергии с чередованием районов осуществлялась в ручном режиме, около двух часов Севастополь был обеспечен электроэнергией лишь частично. Такие же проблемы испытывают и другие города республики.

Сейчас регион получает более 800 мегаватт по энергомосту с территории Краснодарского края. Остальные 400-500 мегаватт - собственная генерация полуострова, сообщает «Интерфакс».