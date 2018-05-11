Крым предъявит Украине иск на миллиард

Крым готовится подать в суд на украинские власти и потребовать компенсацию за энергетическую блокаду.

Сумма иска, который планируется направить в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) составит более одного миллиарда рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на руководителя рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова.

«Украина очень активна, мы должны быть не менее активны. Действовать в правовом поле, причем использовать европейские и международные судебные инстанции», - цитирует его издание. Юрист добавил, что именно через судебную трибуну необходимо донести до всего мира проблемы Крыма, причиной которых тал санкционный режим.