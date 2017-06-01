Крым посетили первые туристы из Великобритании
Первая группа туристов из Великобритании впервые прибыла в Крым после воссоединения с Россией, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
По его словам, приезд британских туристов не афишировали, чтобы «не создавать им дополнительных проблем на родине».
Черняк также отметил, что туристы выбрали военно-исторический маршрут, связанный с Крымской войной.
В этом году планируется приезд групп из Китая, Италии и Великобритании, сообщает «РИА Новости».
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