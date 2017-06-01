Крым посетили первые туристы из Великобритании

Первая группа туристов из Великобритании впервые прибыла в Крым после воссоединения с Россией, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, приезд британских туристов не афишировали, чтобы «не создавать им дополнительных проблем на родине».

Черняк также отметил, что туристы выбрали военно-исторический маршрут, связанный с Крымской войной.

В этом году планируется приезд групп из Китая, Италии и Великобритании, сообщает «РИА Новости».