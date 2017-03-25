Крым посетила делегация немецких бизнесменов и политиков

В Крым приехала делегация немецких политиков и представителей бизнеса, чтобы составить мнение о положении дел на полуострове. Об этом сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гомель.

По его словам, делегация состоит из десяти человек, большинство из них занимаются бизнесом в сфере недвижимости. Также среди членов представительства региональные политики - депутаты от партии «Левые».

В программу визита делегации входит посещение достопримечательностей Ялты и Севастополя, а также встреча в Симферополе с главой Крымского парламента Владимиром Константиновым, сообщает РИА Новости.

Гемпель отметил: «Каждая делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корни меняют».