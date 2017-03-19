Крым посетила делегация европейских и украинских политиков

В Крым с трехдневным визитом приехала делегация европейских и украинских политиков. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Делегация состоит из 20 человек, среди которых депутаты Европарламента и политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки.

Бальбек заявил РИА Новости: «Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России».

Депутат уточнил, что в число членов делегации вошли здравомыслящие украинские политики, которые «не находятся под воздействием националистического угара». Он также отметил, что это первый визит чиновников из Украины.