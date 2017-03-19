Крым посетила делегация европейских и украинских политиков

В Крым с трехдневным визитом приехала делегация европейских и украинских политиков. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Делегация состоит из 20 человек, среди которых депутаты Европарламента и политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки.

Бальбек заявил РИА Новости: «Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России».

Депутат уточнил, что в число членов делегации вошли здравомыслящие украинские политики, которые «не находятся под воздействием националистического угара». Он также отметил, что это первый визит чиновников из Украины.

Новости по теме
Теги:
Места: Крым
События: политика
Следующая новость Шульц поборется за пост канцлера Германии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО