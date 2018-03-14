Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией

Крым празднует четвертую годовщину воссоединения с Россией. Праздник отметили концертом, поздравить жителей полуострова приехал президент России Владимир Путин.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей Родины, дом нашей матушки России», - сказал президент, обращаясь к жителям полуострова.

Он также подчеркнул, что своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно были отторгнуты от РСФСР.

«Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия», - сказал Путин.

Крымский полуостров стал частью России после прошедшего в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов жителей выступили за присоединение к России, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, Крым
События: общество
Следующая новость Лондон передал Москве «черный список» дипломатов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО