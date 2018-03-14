Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией

Крым празднует четвертую годовщину воссоединения с Россией. Праздник отметили концертом, поздравить жителей полуострова приехал президент России Владимир Путин.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей Родины, дом нашей матушки России», - сказал президент, обращаясь к жителям полуострова.

Он также подчеркнул, что своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно были отторгнуты от РСФСР.

«Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия», - сказал Путин.

Крымский полуостров стал частью России после прошедшего в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов жителей выступили за присоединение к России, сообщает ТАСС.