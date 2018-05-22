Крым остался без урожая зерна из-за осенней засухи
Полуостров Крым понес экономический ущерб в виде неурожая зерновых на сумму свыше 1 млрд рублей.
Причиной называется осенняя засуха, когда в Крыму выгорело около 100 тысяч гектаров зерновых.
Из общей площади озимых культур на площади в 439,3 тысяч гектар в хорошем состоянии находятся всего 11%, в удовлетворительном - 46%, в слабом - 42%.
По оценкам экспертов, особенно из-за засухи страдают Первомайский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти допустили введение режима ЧС в некоторых районах, передает ТАСС.
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