Крым остался без урожая зерна из-за осенней засухи

Полуостров Крым понес экономический ущерб в виде неурожая зерновых на сумму свыше 1 млрд рублей.

Причиной называется осенняя засуха, когда в Крыму выгорело около 100 тысяч гектаров зерновых.

Из общей площади озимых культур на площади в 439,3 тысяч гектар в хорошем состоянии находятся всего 11%, в удовлетворительном - 46%, в слабом - 42%.

По оценкам экспертов, особенно из-за засухи страдают Первомайский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти допустили введение режима ЧС в некоторых районах, передает ТАСС.