Крым настроен на развитие сообщения с Турцией
Крымское руководство намерено обсудить с представителями турецкой делегации, прибывшей в Симферополь, вопросы развития паромного и авиасообщения.
В частности, речь пойдет о запуске парома в Турцию из порта Евпатории, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. По его мнению, развитие сообщения между полуостровом и Турцией будет способствовать реализации совместных проектов в экономической сфере.
В настоящее время Крым и Турцию связывает только один паром, который ходит из Севастополя.
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