В Крым направят дополнительные системы С-400

В Крым будут направлены дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По его словам, развертывание на полуострове дополнительных систем С-400 было предусмотрено заранее.

При этом он отказался уточнить, когда именно это может произойти. Севастьянов также рассказал, что ЗРС С-400, заступившая на боевое дежурство в Крыму, позволяет отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий Stels.

- Возможно, дальность обнаружения сократится, но это не будет критичным: цель будет однозначно обнаружена, обстреляна и сбита в случае, если она будет угрожать Российской Федерации, - цитирует «Интерфакс» слова генерал-лейтенанта.

Он также сообщил, что полк ПВО в Феодосии продолжит использовать также системы С-300. 14 января зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму.