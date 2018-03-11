Крым и Кубань названы самыми популярными российскими курортами

Курорты Краснодарского края и Крыма являются самыми популярными отечественными направлениями для туристов и принимают более 21 млн человек в год.

Об этом рассказал глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Крым и Краснодарский край на международной выставке «Интермаркет-2018», которая проходит в Москве, заключили соглашение о сотрудничестве в турсфере.

«История курортного дела в этих регионах насчитывает уже более столетия, а обилие природных и культурных достопримечательностей, широкий спектр возможностей для различных видов туризма обуславливает их высокую привлекательность в качестве круглогодичных направлений отдыха и путешествий», - приводит «РИА Новости» слова Сафонова.

По мнению главы Ростуризма, консолидация ресурсов станет импульсом для последующего роста турпотока в этих направлениях.

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Места: Россия, Крым
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