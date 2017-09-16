В Крым доставили две дополнительные газотурбинные электростанции
На полуостров Крым доставлены две дополнительные мобильные газотурбинные электростанции (МГТС), еще две доставят к концу месяца.
Об этом рассказал вице-премьер крымского правительства Владимир Серов. Он отметил: «Это даст нам дополнительные мощности и позволит нам дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности».
Как пишет «РИА Новости», дополнительные станции позволят отказаться от веерных отключений в случае возникновения дефицита электроэнергии.
В начале августа из-за жары объем потребления электроэнергии в Крыму достиг максимума. Из-за дефицита электроэнергии на полуострове ввели график временного отключения электричества.
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