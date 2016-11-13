Крым будет помогать газом украинскому Геническу до марта 2017 года

Власти Крыма приняли решение поставлять газ в украинский город Геническ примерно до марта 2017 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Депутат заявил, что Крым всегда готов "протянуть руку помощи" соседям, но и жители Геническа, по его мнению, "должны заставить свое правительство обратить внимание на их нужды".

Накануне стало известно, что жители Геническа попросили Россию о поставках природного газа. Президент Владимир Путин распорядился начать поставки "голубого топлива" в Геническ с вечера субботы.

Как отмечает ТАСС, Россия уже во второй раз в этом году помогает замерзающему украинскому Геническу. Долг города за газ перед Крымом достигает 18 миллионов рублей.

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