«Крылья Советов» разгромили «Спартак» и не позволили москвичам оторваться от «Зенита»

В 16 туре чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» разгромили на своем поле лидера первенства московский «Спартак» со счетом 4:0 и не позволили красно-белым оторваться от «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Мячи в этой встрече забили Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70), - сообщает ТАСС.

Для команды Массимо Карреры это поражение стало первым со 2 октября 2016 года, беспроигрышная серия спартаковцев длилась шесть матчей.

Таким образом «Спартак» продолжает оставаться на первом месте с 37 очками, вторым идет «Зенит» - 34 очка, замыкает первую тройку ЦСКА – 29 очков.

В следующем туре «Спартак» 5 декабря примет на своем поле казанский «Рубин», а «Крылья Советов» 4 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром».

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