"Крылья Советов" разгромили "Томь" со счетом 3:0

Самарские "Крылья Советов" одержали победу над томской "Томью" со счетом 3:0 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Проведение матча было под вопросом из-за сильного снегопада в Самаре, но игра все-таки состоялась.

Забитыми мячами отметились Сергей Корниленко на 10-ой минуте и Йоан Молло на 69-ой и 78-ой минутах, сообщает ТАСС.

"Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию в первенстве страны. В турнирной таблице "Крылья Советов" сейчас на 13-м месте, "Томь" занимает 15-ю строчку.