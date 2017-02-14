К крушению вертолета на Алтае мог привести снежный заряд

Причиной падения вертолета Robinson в Алтайском крае могли стать погодные условия.

«Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», - рассказал «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора.

Собеседник агентства добавил, что перед влетом вертолет был полностью исправен. По его словам, машина была выпущена всего три года назад и имела все необходимые летные сертификаты.

Источник также сообщил, что для поиска погибших в результате крушения будет задействована глубоководная техника. Глубина Телецкого озера в районе падения вертолета составляет от 100 до 300 метров.