К крушению вертолета на Алтае мог привести снежный заряд
Причиной падения вертолета Robinson в Алтайском крае могли стать погодные условия.
«Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», - рассказал «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора.
Собеседник агентства добавил, что перед влетом вертолет был полностью исправен. По его словам, машина была выпущена всего три года назад и имела все необходимые летные сертификаты.
Источник также сообщил, что для поиска погибших в результате крушения будет задействована глубоководная техника. Глубина Телецкого озера в районе падения вертолета составляет от 100 до 300 метров.
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