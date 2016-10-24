При крушении вертолета в Забайкальском крае погиб директор золотодобывающей компании
Крушение вертолета Robinson в Забайкальском крае унесло жизни трех человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Балейского района региона Сергея Гальченко.
- Летчик, генеральный директор золотодобывающей ООО «Дархан» и главный инженер этой компании погибли, - сказал он.
Он не стал говорить имя, но, по данным издания, компанию возглавляет Сергей Бербидаев.
Ранее сообщалось, что вертолет вылетел 22 октября в 19:00 по местному времени по маршруту пос. Золотореченск (Оловяннинский район) - артель «Дзалай-Кадай». Позже он не вышел на связь. Обломки вертолета уже найдены.
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