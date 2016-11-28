При крушении вертолета в Крыму погибли два человека

Два человека стали жертвами крушения частного вертолета Robinson в Крыму.

По данным ГУ МЧС по Крыму, вертолет летел их Ялты в Белогорск. О падении воздушного судна сообщила жительница населенного пункта Виноградное, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

К месту аварии отправлены беспилотные летательные аппараты и пожарно-спасательные подразделения.