При крушении вертолета в Крыму погибли два человека
Два человека стали жертвами крушения частного вертолета Robinson в Крыму.
По данным ГУ МЧС по Крыму, вертолет летел их Ялты в Белогорск. О падении воздушного судна сообщила жительница населенного пункта Виноградное, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
К месту аварии отправлены беспилотные летательные аппараты и пожарно-спасательные подразделения.
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