При крушении вертолета в Крыму погибли два человека

Два человека стали жертвами крушения частного вертолета Robinson в Крыму.

По данным ГУ МЧС по Крыму, вертолет летел их Ялты в Белогорск. О падении воздушного судна сообщила жительница населенного пункта Виноградное, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

К месту аварии отправлены беспилотные летательные аппараты и пожарно-спасательные подразделения.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, Крым
События: происшествия
Следующая новость В Екатеринбурге двое строителей упали с 17-го этажа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО