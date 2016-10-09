При крушении вертолета в Афганистане погибли восемь человек
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане, в результате происшествия погибли восемь человек.
Инцидент случился в провинции Баглан. Военные пытались доставить вооружение в осажденный талибами гарнизон. На борту воздушного судна находились восемь человек, выживших нет. Погибли пять членов экипажа и три солдата армии Афганистана, сообщает ТАСС.
Движение "Талибан" официально запрещено в Афганистане. Ранее СМИ сообщили, что причиной крушения вертолета были технические неполадки. Однако талибы заявили о своей причастности к происшествию.
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