При крушении вертолета в Афганистане погибли восемь человек

Талибы сбили военный вертолет в Афганистане, в результате происшествия погибли восемь человек.

Инцидент случился в провинции Баглан. Военные пытались доставить вооружение в осажденный талибами гарнизон. На борту воздушного судна находились восемь человек, выживших нет. Погибли пять членов экипажа и три солдата армии Афганистана, сообщает ТАСС.

Движение "Талибан" официально запрещено в Афганистане. Ранее СМИ сообщили, что причиной крушения вертолета были технические неполадки. Однако талибы заявили о своей причастности к происшествию.